Ouders en vriend aanslagpleger Parijs nog steeds vast voor verhoor

De 20-jarige Azimov doodde zaterdag een voorbijganger in het centrum van Parijs met een keukenmes. Daarna zwaaide hij met het mes om zich heen en vielen er nog vier gewonden voordat hij door toegesnelde agenten werd doodgeschoten.



De ouders van de uit Tsjetsjenië afkomstige jongeman werden diezelfde dag al aangehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. Azimov woonde sinds kort met zijn ouders in het noordoosten van Parijs. Ook werd hun woning doorzocht, maar daarbij werd niets belastend gevonden.



Een vriend (20) van de dader werd gisteren aangehouden in Straatsburg, de stad in het noordoosten van Frankrijk waar Azimov opgroeide nadat hij in 2010 - na een politiek asiel - de Franse nationaliteit had gekregen. Ook het huis van deze man werd doorzocht. Daarbij is een computer in beslag genomen. Onderzoekers hopen via de verhoren meer duidelijkheid te krijgen over hetgeen de doodschoten Azimov dreef en of hij al dan niet alleen handelde.