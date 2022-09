Ouders Maddie McCann krijgen deksel op neus bij Europees hof na zaak tegen agent

De ouders van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann zijn in het ongelijk gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof is van oordeel dat Portugal de ouders eerlijk heeft gehoord in hun strijd tegen een voormalige Portugese politieagent die stelt dat ze zelf betrokken zijn bij de vermissing.

De politieagent Gonçalo Amaral, die aan het onderzoek werkte naar de verdwijning van de destijds 3-jarige Madeleine in 2007 tijdens een vakantie in de Zuid-Portugese Algarve, suggereerde in een boek dat hij schreef dat haar ouders erbij waren betrokken.

Gerry McCann en Kate Healy hebben Amaral aangeklaagd wegens smaad. In 2015 oordeelde een Portugese rechtbank in hun voordeel en beval ze Amaral een schadevergoeding te betalen. Twee jaar later werd de uitspraak teruggedraaid door het Hooggerechtshof van Portugal. De McCanns gingen in beroep bij het Europese Hof, met het argument dat hun recht op een eerlijk proces, het recht op een privé-gezinsleven en de regels rond de vrijheid van meningsuiting niet waren gerespecteerd.

Reputatie beschadigd

Het Europees Hof stelt nu dat de Portugese rechterlijke macht niet heeft gefaald in zijn plicht om de rechten van de McCanns te beschermen en dat hun argumenten ongegrond zijn. ‘Zelfs in de veronderstelling dat hun reputatie beschadigd is, komt dat niet door hetgeen de auteur naar voren brengt in het boek, maar eerder als gevolg van vermoedens die tegen hen zijn uitgesproken.’ Kort na de verdwijning werden namelijk de ouders zelf als verdachte aangewezen, maar later werd hun naam gezuiverd.

Maddie verbleef in 2007 in dezelfde kamer als haar 2-jarige tweelingbroer en -zus terwijl haar ouders met vrienden aten in een nabijgelegen restaurant. Ze verdween uit haar bed en is nooit teruggevonden. Nu, vijftien jaar later, zijn vele vragen nog altijd onbeantwoord.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: