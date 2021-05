Ouders McCann staan stil bij 18de verjaardag Maddie: ‘Hoop blijft dat we haar terugzien’

De wereldberoemde Madeleine McCann verdween in mei 2007 spoorloos uit het vakantieoord in de Algarve. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen uit van een ontvoering. De ouders werden zelf ook een tijdje verdacht. Inmiddels is het lot van het toen 3-jarige meisje al meer dan tien jaar onduidelijk. De Duitse onderzoekers geloven op basis van de huidige bewijzen dat Maddie niet meer leeft. Justitie beschouwt de verdwijning sinds vorig jaar zomer als een moordonderzoek.



Binnen enkele maanden verwacht de openbaar aanklager duidelijk te hebben of hoofdverdachte Christian Brückner voor de verdwijning kan worden aangeklaagd. De Duitser, een veroordeelde zedendelinquent, verbleef tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Portugese Algarve. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit wegens drugshandel. Een jaar geleden werd hij veroordeeld tot zeven jaar voor het verkrachten van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in 2005 in Praia da Luz. Dat was ongeveer anderhalf jaar voor de spraakmakende verdwijning van McCann in dezelfde plaats.