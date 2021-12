Ouders van schoolschutter VS ‘negeerden schokkende tekeningen en gemartelde dieren’

Tegen James en Jennifer Crumbley zijn elk in totaal vier aanklachten ingediend, waaronder dood door schuld. ,,Deze ouders hadden iets kunnen doen”, stellen de aanklagers in het strafdossier. In de afgelopen maanden zou hun zoon Ethan verschillende signalen hebben gegeven dat hij iets verschrikkelijks van plan was. Zo keek hij thuis meerdere video’s van schietpartijen, deed hij meerdere zorgwekkende uitspraken en maakte hij volgens de aanklagers ‘verontrustende en gewelddadige tekeningen’.

De aanklager is ervan overtuigd dat de jongen de aanslag vooraf had beraamd. Zo heeft de recherche een dagboek gevonden waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij op de school om zich heen wilde schieten. Enkele uren voor de schietpartij waren de ouders van Crumbley nog op school ontboden om te praten over het ‘verontrustende gedrag’ van hun zoon. Hij had onder meer geschreven dat zijn gedachten maar niet ophielden en vroeg om hulp. Op een kladblok was een tekening gevonden van een kogel en wapen en teksten als ‘bloed overal, mijn leven is nutteloos’ en ‘de wereld is dood’.

In het dossier, waarover het Amerikaanse NBC News zaterdag bericht, staat verder dat Ethan plezier haalde uit het martelen van dieren. Zo bewaarde de jongen in zijn slaapkamer een pot met daarin de kop van een babyvogel. Deze pot werd later gevonden in het toilet van de school waar hij eind november vier medeleerlingen doodschoot.

Ontkenning

Deze moordpartij hadden de ouders op basis van zijn tekeningen moeten zien aankomen. ‘De verdachten hebben zelfs niet de eenvoudigste actie ondernomen om het bloedbad te voorkomen”, valt te lezen in het dossier. ‘In plaats van aandacht te schenken aan hun zoon en hem te helpen, kochten ze een pistool voor hem.’

Via hun advocaten ontkennen de ouders schuldig te zijn aan dood door schuld. ,,De Crumbleys zijn, net als elke ouder en lid van de gemeenschap, terneergeslagen door de schietpartij op school. Het laatste wat ze verwachtten was dat er een schietpartij op school zou plaatsvinden, of dat hun zoon hiervoor zou verantwoordelijk zijn.”

Terrorisme

De 15-jarige Ethan Crumbley schoot vier medeleerlingen van 14 tot 17 jaar dood en verwondde zeven anderen op de school niet ver van Detroit. De tiener is aangeklaagd voor moord en terrorisme. Hij ontkent alle aantijgingen.