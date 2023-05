Oudste burgemeester (97) van Spanje weet niet van ophouden en stelt zich opnieuw verkiesbaar

De pensioenleeftijd in Spanje is 67 jaar, maar José Antonio Torres is 97 en weet nog steeds niet van ophouden. De burgemeester van het Spaanse dorpje Chercos stelt zich op 28 mei opnieuw verkiesbaar. Zijn grootste opponent? De 77 jaar jongere Rosario del Pino.

De burgemeester vertelt aan de Spaanse krant Diario de Almería dat zijn hoge leeftijd hem niet in de weg staat om zijn werk te doen. Corona had ook al geen vat op hem en onlangs is hij nog hersteld van een operatie. ,,Ik houd van Chercos en wil dat ons dorp zich verder ontwikkelt, net als de grotere gemeenten in de regio waar het aan niks ontbreekt. En ik doe het zonder belasting te heffen in de 28 jaar dat ik burgemeester ben en zonder ook maar één cent te vragen.’’

De gemiddelde leeftijd in het net iets minder dan 300 inwoners tellende dorpje Chercos is 48 jaar. Het dorp heeft een van de grootste calciumcarbonaatmijnen in Europa, belangrijk voor de voedings- en farmaceutische industrie. De burgemeester die zijn blik op de toekomst richt, is trots op de hoogopgeleide jongeren in zijn dorp en zegt hierover: ,,Vrijheid hangt af van kennis.’’

Guardia Civil

Na een carrière bij de Guardia Civil, de nationale politiedienst waar Torres sinds 1949 voor werkte, besloot hij na zijn pensioen terug te keren naar zijn geboortedorp Chercos in Andalusië. In 1995 stelde Torres zich daar voor het eerst verkiesbaar als burgemeester en won.

Het dorp heeft een lokale bakker, drie bars, en twee supermarkten. Sinds zijn aanstelling zijn daar een zwembad, uitvaartcentrum, kerk, bioscoop en een groot park bij gekomen. ,,Dit is een geweldige plek, er is geen vervuiling en alles wat je inademt is zuivere lucht. Er was hier niet zoveel toen ik net begonnen was en nu doen we het heel goed ten opzichte van andere kleine steden’’, aldus Torres tegen de lokale Spaanse krant.

Volledig scherm Chercos, Spanje. © Ayuntamiento de Chercos

De supersenior is lid van de christendemocratische, conservatieve partij Partido Popular. Zijn rivaal Del Pino had zijn betachterkleinkind kunnen zijn. Zij is pas 20 jaar oud en lid van de liberaal-rechtse partij Ciudadanos. Tijdens de verkiezingen van vier jaar geleden was hij al de oudste burgemeester van Spanje. Een van de belangrijkste speerpunten van Torres is Chercos te beschermen tegen leegloop. Behoorlijk wat dorpen in Spanje hebben daar last van.

Geen salaris

Als Torres wint, wordt hij tijdens zijn termijn 100. Hij zegt geen extra cent te ontvangen voor zijn burgemeestersambt. Sinds hij burgemeester is leeft hij alleen van zijn pensioenuitkering. Torres voelt zich gesteund door zijn vrouw, gepensioneerde kinderen en de dorpsinwoners en heeft alvast aangekondigd het liefst tot hij zijn laatste adem uitblaast in functie van eerste burger te willen blijven.

In Nederland is het niet mogelijk om tot op hoge leeftijd burgemeester te zijn. Word je 70 dan moet je met pensioen. Waar in Spanje een burgemeester door het volk wordt gekozen, worden burgemeesters in Nederland op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na advies van de gemeenteraad door de Kroon benoemd. Volgens John Bijl, adviseur voor burgemeesters en topambtenaren is de rol van een burgemeester van een klein Spaans dorp niet te vergelijken met die van een burgemeester hier: ,,Nederlandse burgemeesters hebben een apolitieke rol en kun je vanwege de zwaarte van hun werk eerder vergelijken met topmanagers.’’

Wakker gebeld

Hij vervolgt: ,,Je kunt er rekening mee houden dat bijvoorbeeld de burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, iedere nacht wel een keer wakker wordt gebeld over zaken rond openbare orde en veiligheid. Ook het werk van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gaat bijna 24/7 door.’’



Burgemeester van Leeuwarden Tjeerd van der Zwan, die in januari moet stoppen omdat hij 70 wordt, zou graag nog doorgaan. ,,Ik zou mijn termijn die nog drie jaar loopt graag afmaken, maar dat mag wettelijk niet. Ik ben geestelijk en fysiek nog hartstikke fit. Ik sport iedere dag en heb een personal trainer. Alleen de wet staat mijn functioneren als burgemeester in de weg.’’

Volledig scherm Burgemeester Tjeerd van der Zwan © FPH

Hij vindt dat je iemands capaciteiten niet kunt beoordelen op basis van leeftijd. Van der Zwan: ,,Leeftijd is maar een getal en de ene zeventiger is de andere niet. De gemeenteraad heeft mij benoemd in wetenschap van mijn wettelijke ontslagdatum. Kunnen we het niet gewoon aan gemeenteraden over laten om te bepalen of een burgemeester door mag of niet? De gemeenteraad had van mij best die keuze mogen hebben, maar de wet is daarin onverbiddelijk.’’

Van der Zwan vindt dat in Nederland, over de gehele linie bezien, het aantal inwoners van een plaats niet zo relevant is als het gaat over de invulling van zijn ambt. ,,Een twintiger met de juiste capaciteiten zou kunnen passen bij een gemeente waarbij levenservaring niet de eerste vereiste is, maar bijvoorbeeld moderniteit en jong élan wel.‘’

Fitheid en capaciteiten

Het profiel van een burgemeester verschilt volgens hem dan ook per gemeente. ,,Burgemeesters krijgen steeds meer extra taken erbij op het gebied van openbare orde en veiligheid en voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Daar moet je een zekere mate van fitheid en ook de juiste capaciteiten voor in huis hebben.’’

Het zou volgens hem goed zijn als er flexibeler wordt omgegaan met leeftijdsgrenzen. ,,Neem de pensioendiscussie bijvoorbeeld. Iedereen moet langer doorwerken. Waarom kan ik die paar jaar dan niet nog even doorgaan als ik dat wil en kan en de gemeenteraad dat ook vindt? Onder rechters hoor ik dat ook. Zij moeten ook stoppen als ze 70 zijn, ook al zijn er daar tekorten.’’

Sterven in het harnas zoals de Spaanse burgemeester dat voor zich ziet, dat vindt Van der Zwan wat te ver gezocht. ,,Als ik stop in januari dan ga ik met mijn vrouw bekijken wat we voor leuke dingen gaan doen. We hebben sinds kort ook een kleinzoon. Daar kijk ik allemaal naar uit.’’