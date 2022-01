Oudste man ter wereld (112) overleden

Vroeger postkoet­sen, nu plunderen bandieten dagelijks treinen in Los Angeles

Vroeger waren het de postkoetsen in het Wilde Westen, nu de goederentreinen in Los Angeles: dieven plunderen de waardevolle inhoud van de containers op het spoor. Maatschappij Union Pacific heeft dan ook te kampen met een golf van berovingen. Langs het spoor in LA liggen inmiddels duizenden lege dozen, stille getuigen van de roofpartijen die dagelijks plaatsvinden.

