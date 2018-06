Oudste orang-oetan ter wereld (62) ingeslapen

Guinness Book

Puan leefde sinds 1968 in de dierentuin en is officieel opgenomen Guinness Book of Records als de oudste van haar soort. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) worden Sumatraanse orang-oetans normaal gesproken zo'n 45 jaar.

Algemeen wordt aangenomen dat Puan in 1956 is geboren in de jungle van het Indonesische eiland Sumatra. Puan had 54 nakomelingen verspreid in dierentuinen over de hele wereld. Enkele apen zijn uitgezet in de jungle van Sumatra.