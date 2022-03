Over de uitkomst van deze oorlog is nog niets te zeggen: ‘Het zijn pás zeven dagen’

oud-commandantDe Russen lijken terrein te winnen, ondanks fel Oekraïens verzet. Maar over de uitkomst van de oorlog in Oekraïne is nu we bijna een week op weg zijn nog niets te zeggen, zegt de Nederlandse oud-commandant Mart de Kruif.

Het moreel bij delen van het Russische leger daalt, omdat ze niet hadden verwacht dat de weerstand zo groot zou zijn. Een aantal eenheden zou zich massaal hebben overgegeven of hun eigen voortuigen hebben gesaboteerd om gevechten te vermijden. Ook heeft de Russische legerleiding moeite om hun soldaten van voedsel te voorzien.

De afzender van deze inside information: een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Mocht het kloppen, dan kan dat goed nieuws zijn voor het Oekraïense volk, dat zich nu al een week lang manmoedig verzet tegen de Russische invasie die vorige week donderdag vroeg in de ochtend begon. Maar of het klopt? Het is voor buitenstaanders niet te controleren.

Drie grote doelen

,,Het is ontzettend moeilijk om een goed gedetailleerd beeld te krijgen van de oorlog”, bevestigt Mart de Kruif, voormalig commandant van de Landstrijdkrachten. ,,Je kunt hooguit een overall beeld schetsen. En dan zie je dat de Russen drie grote doelen hebben. Ze willen Kiev in handen krijgen, ten oosten van de Dnjepr proberen ze de Oekraïense troepen te omcirkelen en ze willen controle over de zuidelijke kustlijn van Oekraïne, tussen de Russische grens en de Krim.”

Het valt niet te ontkennen dat de Russen de afgelopen week op alle drie de gekozen fronten terreinwinst hebben geboekt. Het leger van Poetin claimt in het zuiden Cherson te hebben ingenomen - iets dat door Oekraïne vooralsnog wordt ontkend. Delen van een andere zuidelijke stad, Marieoepol, worden volgens de Oekraïners door Russische raketten en vliegtuigen met de grond gelijk gemaakt. In het oosten wordt Charkov hevig beschoten. Ook zijn er Russische parachutisten geland in de tweede stad van Oekraïne. En ten noordwesten van Kiev maakt een gigantische Russische legercolonne sluipenderwijs een opmars.

Te vroeg

Toch is het te vroeg om al een voorspelling te doen over de uitkomst van het conflict, vindt De Kruif. ,,We zijn nu een week bezig. Dat lijkt misschien lang, maar echt: het zijn pás zeven dagen.”

Beide partijen delen geregeld met graagte beelden van successen op het slagveld, zoals beelden van kapotgeschoten legervoertuigen van de vijand, of cijfers over het aantal gedode of krijgsgevangen gemaakte soldaten. Zo maakte de Oekraïense president Volodomir Zelenski woensdag in een videoboodschap bekend dat er bijna zesduizend Russische militairen om het leven zijn gekomen.

Hulpverleners dragen een lichaam uit het door de Russen beschoten stadhuis van Charkov.

De Kruif: ,,Maar ten eerste weet je niet of je die cijfers kunt vertrouwen, en ten tweede is bodycounting (het tellen van overleden lichamen, red.) in oorlogen geen enkele indicatie voor succes. Dat was het tijdens de Vietnamoorlog ook niet.”

Mentale veerkracht

Twee factoren zijn volgens de oud-commandant veel bepalender voor de afloop van het conflict, mocht het niet op een andere manier beëindigd worden. ,,Ten eerste de logistiek van het Oekraïense leger, dus hun vermogen om brandstof en munitie aan te kunnen blijven voeren naar alle delen van het land. En ten tweede de wil van de Oekraïners om te blijven vechten. Mentale veerkracht is voor een groot deel echt bepalend.”

Van de Russen is bekend dat tot nu toe driekwart van de voor de oorlog in Oekraïne gereserveerde middelen heeft ingezet. ,,Hij heeft dus nog wat achter de hand. Van de Oekraïners weten we ook dat niet.”

Kan Poetin makkelijk nóg meer soldaten en materieel aanvoeren? Nee, stelt De Kruif. ,,Hij heeft naar schatting zo'n beetje de helft van de operationele capaciteit van het Russische leger ingezet. De andere helft kan hij in theorie natuurlijk ook nog inzetten. Maar ten eerste kost dat heel veel tijd en inspanning. Ten tweede vereist het een enorm goede logistiek. En ten derde, als het al zou lukken: dan wordt Rusland, een enorm land, op andere plekken kwetsbaar. Dus dat lijkt niet echt een optie.”

