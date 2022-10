Overlevenden over de chaos in de steeg: ‘Mensen vielen om als dominostenen’

halloweendramaDe slachtoffers van het halloweendrama in Seoel zaten als ratten in de val in het steegje in de uitgaanswijk Itaewon. De duizenden feestvierders konden geen kant meer op. Velen werden op de grond geduwd of verdrukt toen een menigte het smalle straatje in stroomde. Ooggetuigen beschrijven de horroravond.

Het drama voltrok zich in een straatje bij het Hamilton-hotel in Itaewon, waar tienduizenden mensen Halloween vierden. Het steegje loopt naar beneden. ,,Mensen bleven naar voren duwen waardoor andere mensen schreeuwend omvielen als dominostenen’’, schrijft een getuige op Twitter. ,,Ik dacht dat ik ook dood zou worden gedrukt, omdat mensen bleven duwen terwijl ze niet beseften dat vooraan de menigte mensen op de grond vielen.’’

Een vrouw van in de twintig beschrijft hoe de mensenmassa een tijdje heen en weer werd geduwd. Haar vriendin werd onder de voet gelopen, meldt persagentschap Yonhap. Een getuige bevestigt dat op CNN. ,,Ik zag mensen naar de linkerkant gaan en ik zag mensen in tegenovergestelde richting gaan. De mensen in het midden kwamen vast te zitten. Ze konden niet meer communiceren en niet ademhalen.”

Niet ademen

Een andere vrouw, Park, zegt dat het straatje in korte tijd vol stroomde. ,,Een klein persoon als ik kon niet eens ademen”, zegt Park. ,,Ik overleefde het, omdat ik me aan de zijkant van de steeg bevond. Het lijkt erop dat de mensen in het midden het meest hebben geleden.’’

Een overlevende zegt dat hulpverleners nauwelijks in de steeg konden komen, omdat ze werden opgehouden door de menigte. Anderen geven de eigenaren van bars, winkels en clubs de schuld. Die zouden mensen hebben tegengehouden die via hun zaken probeerden te ontsnappen uit de overvolle steeg. ,,Het lijkt erop dat er meer slachtoffers zijn gevallen toen mensen probeerden te ontsnappen naar nabijgelegen winkels, maar weer op straat werden gezet omdat de openingstijden voorbij waren’’, zegt een overlevende.

Volledig scherm © REUTERS

De Nederlander Tim van Riel, die in Seoel studeert, woont in een zijstraat bij de rampplek. Tegen de NOS vertelt hij hoe hij thuis met vrienden Halloween vierde. ,,Vroeg op de avond, rond een uur of acht, was het al heel erg druk op straat. We hadden wat mensen uitgenodigd en gezegd: pas op, het is superdruk. Iedereen is in groepjes gekomen omdat het in je eentje bijna niet te doen was.’’

Als op een festival

Volgens de student hadden er nooit zoveel mensen in het gebied mogen zijn. ,,Je hebt hier allemaal kleine steegjes en daar stonden mensen met honderden, misschien wel duizenden op elkaar gedrukt. Het is als op een festival waar je met z’n allen door één uitgang moet lopen. Er werd geduwd en getrokken.’’

Raphael Rashid, zegt tegen de BBC dat hij vanaf 19.00 uur in de uitgaanswijk was. ,,Het was meteen duidelijk dat er zo ontzettend veel mensen waren. Meer dan ik ooit gezien had hier in Itaewon. Tegen 22.00 uur werd duidelijk dat het uit de hand liep. De menigte was zo groot dat er mensen tegen de stoep werden gedrukt. Ook werden mensen de weg op geduwd, tussen het verkeer.’’

De hulpdiensten kregen geen grip op de situatie, vertelt Rashid. ,,Niemand wist precies wat er gebeurde. Agenten stonden bovenop hun wagens en riepen wanhopig dat mensen het gebied zo snel mogelijk moesten verlaten.’’