Paasprotest in Myanmar: demonstranten schilderen politieke boodschap op eieren

Op een Facebookgroep die aandacht vroeg voor de actie, werd ook gevraagd om respectvol om te gaan met de paastraditie van de christenen. Die vormen in Myanmar een minderheid. Het overgrote deel van de bevolking van het Aziatische land is boeddhist. ,,Ik ben een boeddhist, maar heb me aangesloten bij deze actie omdat het makkelijk is om eieren te krijgen”, zei een activist uit de metropool Yangon. ,,Ik heb bijna een uur gedaan over het versieren van mijn eieren.”