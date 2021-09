Paddenstoelendrama in Polen: Afghaanse broertjes sterven week na evacuatie door eten giftige zwam

Een woordvoerster van het Children's Memorial Health Institute in de Poolse hoofdstad Warschau verklaarde vrijdagmiddag aan de nieuwszender Polsat News dat de 6-jarige jongen hersendood was verklaard. De levertransplantatie die hij eerder in het ziekenhuis onderging om zijn leven te redden, mocht niet baten. Zijn toestand verslechterde door een neurologische aandoening, aldus de zegsvrouw.

Artsen van het kinderziekenhuis hadden donderdag al gezegd dat de prognoses voor de jonge Afghaan slecht waren. Eerder moesten ze het overlijden meedelen van het 5-jarige broertje. Ze werden eind augustus samen met hun 17-jarige zus het ziekenhuis binnengebracht. De toestand van de jongsten was toen al kritiek. Hun grote zus had geluk en mocht dinsdag terugkeren naar het vluchtelingenopvangcentrum in Podkowa Leśna-Dębak, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van Warschau.

Hele gezin

De twee jongens en het meisje maken deel uit van een gezin met vier kinderen dat op 23 augustus - een week na de machtsovername door de taliban - werd geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Hun tijdelijke onderkomen bevindt zich in een bosgebied. De broertjes en hun grote zus zouden paddenstoelen hebben verzameld op het terrein. Daarna aten ze er met het hele gezin van. Drie van de vier kinderen - het is niet bekend hoe oud het vierde kind is - werden volgens de Poolse nieuwszender ziek en belandden enkele dagen later met acuut leverfalen in het ziekenhuis.



Autoriteiten spreken berichten tegen dat de kinderen de paddenstoelen aten omdat ze te weinig te eten kregen in het opvangcentrum. Ze zouden drie maaltijden per dag hebben gekregen.

Eerder incident

Volgens Dominika Springer van de stichting HumanDoc werden naast de drie kinderen ‘meerdere volwassenen’ in het opvangcentrum ziek door het eten van giftige paddenstoelen. Het is geen op zichzelf staand incident, verklaarde ze eind augustus tegenover de Poolse nieuwszender. Een week ervoor meldden zich volgens haar vier volwassen mannen uit Afghanistan bij een arts in een vluchtelingencentrum in Linin nabij Góra Kalwaria, ongeveer 31 kilometer ten zuiden van Warschau. Ze hadden ook paddenstoelen gegeten en werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.



Polen heeft sinds de machtsovername door de taliban 1231 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. De vergiftigde kinderen en hun familie zijn naar verluidt op verzoek van het Verenigd Koninkrijk meegenomen, omdat hun vader jarenlang voor het Britse leger zou hebben gewerkt.

Volledig scherm Een archieffoto van het opvangcentrum. © Videostill TVN