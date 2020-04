Pakistan vernietigt doodstraf Brit die achttien jaar vastzat voor moord

Een Britse extremist die in 2002 in Pakistan de doodstraf kreeg voor het ontvoeren én vermoorden van de Amerikaanse journalist Daniel Pearl (38) komt binnenkort wellicht vrij. Het hooggerechtshof in Karachi vernietigde zijn veroordeling vandaag en zette die om in zeven jaar cel voor alleen ontvoering.

Aangezien de Brits-Pakistaanse Omar Sheikh al achttien jaar in de gevangenis zit, is de kans groot dat hij wordt vrijgelaten. Een bevel tot vrijlating is echter nog niet afgegeven. Dit omdat de Pakistaanse regering de strafomzetting nog kan aanvechten, verklaarde zijn advocaat Khawja Naveed tegenover persbureau AFP. Drie medeveroordeelden, die eerder levenslang kregen, werden vrijgesproken.

Hoe het zit met hun veroordeling tot betaling van omgerekend zo'n 29.000 euro smartengeld aan Pearls Frans-Nederlandse weduwe Marianne en hun zoontje Adam, dat vier maanden na de moord op zijn vader werd geboren, is onduidelijk.

Daniel Pearl (38), correspondent van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, verdween op 23 januari 2002 in Karachi. Hij was bezig met een onderzoek naar de banden tussen Pakistaanse militanten en de Britse ‘schoenbomman’ Richard Reid, die een maand eerder was gearresteerd nadat hij had geprobeerd explosieven in zijn schoenen tot ontploffing te brengen tijdens een American Airlines-vlucht van Parijs naar Miami. Een maand na de verdwijning van Pearl werd op het Amerikaanse consulaat in Karachi een video afgegeven met beelden van zijn onthoofding.

Verkeerd spoor

Een onafhankelijk onderzoek van drie jaar in het kader van het ‘Pearl Project’ wees in 2011 uit dat de Pakistaanse justitie een verkeerd spoor had gevolgd. De vier mannen die waren veroordeeld voor de moord op Daniel Pearl bleken niet eens aanwezig te zijn geweest bij zijn onthoofding.

Volgens Asra Nomani, een oud-collega en vriend van Pearl die het onderzoek leidde, werd de journalist vermoord door Khalid Sheikh Mohammed. Deze ‘KSM’, de nummer drie van terreurbeweging Al Qaeda en het zelfverklaarde brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, werd in 2003 gearresteerd en bekende tegenover een psycholoog in de gevangenis van Guantanamo Bay dat hij Daniel Pearl onthoofd had.

Washington zou desondanks besloten hebben Mohammed niet aan te klagen voor de onthoofding omdat het een veroordeling wegens de terreuraanslagen mogelijk zou bemoeilijken. Een Amerikaanse rechter bepaalde eind augustus dat het selecteren van de jury voor de september-aanlagen op 11 januari 2021 begint.

Dat betekent dat Khalid Sheikh Mohammed en vier andere leden van Al-Qaeda zich snel daarna zullen moeten verantwoorden voor hun rol in de terreuraanvallen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Ze worden beschuldigd van samenzwering, schending van het oorlogsrecht, het aanvallen van burgers en terrorisme. Op dit moment zitten ze vast in Guantanamo Bay.

Volledig scherm Judea Pearl, de vader van Daniel Pearl, tijdens een toespraak in april 2007 in Miami. © AP