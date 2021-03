Pakistan veroordeelt mannen ter dood die vrouw verkrachtten in bijzijn van kinderen

Malhi, de hoofdverdachte, werd in 2013 opgepakt in een groepsverkrachtingszaak, maar hij slaagde erin op borgtocht vrij te komen. In september beroofde en verkrachtte hij samen met een medeplichtige een vrouw die midden in de nacht zonder benzine kwam te staan op een snelweg in de buurt van Lahore. De jonge kinderen van het slachtoffer waren aanwezig.