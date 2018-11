Pakistan worstelt met nepfoto's van Asia Bibi in buitenland

Bibi zat acht jaar in de dodencel wegens godslastering. De vrijspraak van de vrouw leidde tot een storm van protest in Pakistan. Haar vrijlating werd eind oktober nog opgeschort nadat de autoriteiten gesprekken hadden gevoerd met radicale moslims die vinden dat ze in het openbaar moet worden geëxecuteerd. Die hebben ook een petitie ingediend om haar vrijspraak door het hooggerechtshof ongedaan te maken.



Na haar vrijlating gingen de geruchten dat Bibi Pakistan had verlaten en op weg was naar Europa, mogelijk naar Nederland. Volgens de autoriteiten is Bibi echter nog steeds in Pakistan en mag ze het land niet verlaten omdat een radicale moslimadvocaat om herziening van het vonnis heeft gevraagd. De regering zegt dat Bibi in Pakistan voor haar eigen veiligheid op een geheime locatie verblijft, totdat het herzieningsproces is afgerond.