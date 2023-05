Palestijnen kunnen niet leven met controles, geweren, irritaties en gebed zonder eind

China overspoelt eigen bioscopen met propaganda: ‘We zijn voor niemand bang’

Terwijl buitenlandse films in China steeds schaarser worden, domineert in eigen land de binnenlandse propagandafilm de bioscopen. De nieuwste hit is de film Born To Fly over Chinese testpiloten die het moederland beschermen tegen ‘buitenlandse machten.’ De boodschap: Het China van Xi Jinping is voor niemand bang.