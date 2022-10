Palestijns ministerie: doden en gewonden in vuurgevecht met Israëlische militairen

In een kort communiqué zei het ministerie dat er “drie doden en negentien gewonden vielen, van wie er drie ernstig aan toe zijn” bij aanvallen in Nablus. De Israëlische legeroperatie zou zijn gestart in de vroege uurtjes, volgens getuigen. Iets later liet het ministerie weten dat er ook in Ramallah een Palestijn werd gedood door Israëlisch geschut.

Een van de dodelijke slachtoffers was volgens Palestijnse gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen ongewapend. Volgens een woordvoerder van de Palestijnse Fatah-beweging brak het geweld uit nadat Israëlische militairen de stad Nablus binnenkwamen en werden opgemerkt door Palestijnse agenten en militanten.

Grootschalige operatie

Het Israëlische leger heeft inmiddels bevestigd dat het in samenwerking met de politie en de inlichtingendiensten een grootschalige operatie is begonnen in Nablus. De actie is gericht tegen “het hoofdkwartier en een wapenfabriek van een nieuwe groepering van Palestijnse strijders” met de naam ‘Hol van de Leeuw’. Bij die operatie werden “verschillende gewapende verdachten geraakt door kogels”, aldus het leger, zonder de Palestijnse slachtofferbalans te bevestigen.

In Nablus is de situatie gespannen sinds Israël in maart hardhandig is gaan optreden op de Westelijke Jordaanoever als reactie op een reeks aanvallen door Palestijnen in Israël. Het geplande bezoek van premier Mark Rutte aan de regio werd ondanks de opgelopen spanningen toch doorgezet. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen reden om dat bezoek niet door te laten gaan, zo zei het eerder deze week. ,,We zijn ons bewust van de situatie en monitoren deze voortdurend.”

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt dat de Palestijnen contact hebben opgenomen met de Verenigde Staten om hulp te vragen bij het beëindigen van de Israëlische campagne. ,,Dit alles zal gevaarlijke en destructieve gevolgen hebben”, zei hij op Palestina TV.