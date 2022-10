Palestijns ministerie: zeker zes doden en twintig gewonden in vuurgevecht met Israëlische militairen

Terroristische organisatie

Israël meldt een terroristische organisatie aangevallen te hebben. De Israëlische krijgsmacht zegt in een gezamenlijke verklaring met de politie en de inlichtingendiensten dat er in Nablus een grootschalige actie is geweest tegen de organisatie Areen al-Oussoud, ofwel Hol van de Leeuw. Hun hoofdkwartier en een wapenwerkplaats werden binnengevallen.

Grootschalige operatie

In Nablus is de situatie gespannen sinds Israël in maart hardhandig is gaan optreden op de Westelijke Jordaanoever als reactie op een reeks aanvallen door Palestijnen in Israël. Het geplande bezoek van premier Mark Rutte aan de regio werd ondanks de opgelopen spanningen toch doorgezet. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen reden om dat bezoek niet door te laten gaan, zo zei het eerder deze week. ,,We zijn ons bewust van de situatie en monitoren deze voortdurend.”