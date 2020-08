Palestijnse baby’s overleden nadat Israël behandeling buiten Gaza weigerde

Slechts drie dagen was Omar Ahmad Yagi verwijderd van een cruciale hartoperatie. De acht maanden oude Palestijnse baby had op 21 juni een afspraak staan in een Israëlisch ziekenhuis. Daar was hij al twee keer eerder met toestemming vanuit Gaza naar afgereisd, samen met zijn oma of moeder, voor behandeling van zijn hartaandoening.