‘Pandemie zal opmars van China niet stuiten, maar juist versnellen’

De Chinese staat grijpt de coronacrisis aan om zijn invloed uit te breiden, in eigen land en uiteindelijk ook in Europa. China-deskundige Ties Dams denkt dat het voor president Xi Jinping helpt dat Trump uitblinkt in mismanagement. ,,Over tien jaar zullen we moeten vaststellen dat China’s geopolitieke opmars niet is gestuit, maar is versneld door de coronacrisis.’’