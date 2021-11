‘Paniek’ aan boord internationaal ruimtestation na Russische raketaanval op eigen satelliet

De Russen bliezen met een antisatellietraket een van hun eigen satellieten op. De Cosmos-1408, een ruim twee ton wegend gevaarte, verdween van de radar en veranderde in een wolk van puin. Daarin zaten ruim 1500 grotere fragmenten van de satelliet en honderdduizenden stukjes kleiner schroot.

De zevenkoppige ISS-bemanning, op dit moment vier Amerikanen, een Duitser en twee Russen, moest schuilen in ruimteschepen die eigenlijk zijn bedoeld om terug te keren naar de aarde. Het is een standaardprocedure in geval van een noodsituatie waarbij evacuatie nodig kan zijn. Volgens Britse media zou er sprake zijn geweest van paniek aan boord van het ruimtestation. ,,Met objecten die met snelheden tot 28.000 kilometer per uur bewegen, had zelfs een botsing met een voorwerp ter grootte van een knikker potentieel verwoestend kunnen zijn”, aldus een expert.

Onvoorstelbaar

NASA-topman Nelson vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat Rusland de Amerikaanse en internationale partners in het ISS op deze manier in gevaar heeft gebracht, net als zijn eigen astronauten. ,,Ik ben verontwaardigd over deze onverantwoorde en destabiliserende actie’’, zei hij. De Russische actie was ook van militaire betekenis. Het was de eerste keer dat Moskou demonstreerde dat het een satelliet kon aanvallen met een raket die vanaf de aarde wordt afgeschoten, constateerde The Washington Post vannacht. De getroffen satelliet was in 1982 gelanceerd, was verouderd en draaide al een tijd ongebruikt rond de aarde.

Volgens Brian Weeden, directeur programmaplanning bij de Secure World Foundation, een organisatie die zich inzet voor een ‘veiliger wereld’, heeft Rusland in het verleden echter al verschillende van dergelijke tests uitgevoerd. Vorig jaar waren dat er twee. ,,Van oudsher is Rusland geïnteresseerd in de ontwikkeling van antisatellietwapens om de Amerikaanse ruimtecapaciteiten in geval van een conflict te kunnen uitschakelen, maar ook om eventuele ruimteraketverdedigingswerken te kunnen treffen die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de Russische nucleaire afschrikking”, aldus Weeden.

De Amerikaanse woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zag in de Russische actie het bewijs dat ‘eerdere Russische uitspraken waarin ze zich tegen de verdere bewapening van de ruimte keerden oneerlijk en hypocriet waren’.

De Russische test bedreigde volgens NASA ook het Chinese ruimtestation. China zelf deed in 2007 een soortgelijke test waarvan ruimtevaarders nog steeds last hebben. Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos was er uiteindelijk niet veel aan de hand. Het ISS bevindt zich weer in de groene zone, twitterde het agentschap.

