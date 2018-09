Paniek in Central Park: geluid van omvallend hekwerk lijkt op geweerschoten

Zo'n 60.000 mensen hadden zich rond acht uur 's avonds verzameld op het grote veld voor het World Citizen Festival. Daar traden politici en musici op om over het verontrustende politieke klimaat in de VS te praten. Plotseling viel een afzetting van de politie om, die ervoor bedoeld was de menigte in bedwang te houden. Dat de angst voor massa schietpartijen er behoorlijk in zit bij veel Amerikanen, bleek wel uit de paniek die daarop uitbrak.



Chris Martin, de zanger van Coldplay die op dat moment optrad, probeerde de menigte vanaf het podium te kalmeren. De politie haastte zich op het podium om de aanwezigen duidelijk te maken dat er niets aan de hand was en dat iedereen veilig was, maar toen waren sommige toeschouwers al onder de voet gelopen. Volgens de New Yorkse brandweer raakte niemand gewond.



Een producent van NBC twitterde: ,,Bijna onder de voet gelopen. Je vrouw in het midden van het veld stevig vast moeten houden omdat overal mensen in paniek wegrennen, is niet mijn favoriete bezigheid. Ik ga naar huis.''