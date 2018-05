Paniek in Nice na geweerschoten: zeker tien gewonden

103 Uber-chauffeurs in VS beschul­digd van seksueel misbruik passagiers

11:19 Uit onderzoek van nieuwszender CNN blijkt dat zeker 103 Uber-chauffeurs in de VS zijn beschuldigd van seksueel misbruik van passagiers. De bestuurders werden ooit opgepakt, worden gezocht of worden genoemd in gerechtelijke procedures. Zeker 31 chauffeurs van Uber zijn veroordeeld voor zaken die uiteenlopen van aanranding tot verkrachting. Tientallen strafzaken lopen nog, zo ontdekte de nieuwszender.