Parijs sleept Airbnb voor de rechter

De Franse hoofdstad begint meer dan genoeg te krijgen van de rolkofferterreur, die de laatste jaren is ontstaan met de opkomst van Airbnb en het concurrerende Wimdu. Net als andere toeristensteden heeft Parijs deze gemeubileerde verhuur aan een maximum gebonden. Een appartement mag maximaal 120 dagen verhuurd worden. Om te controleren dat dit ook gebeurt, moeten alle 65.000 appartementen die alleen via Airbnb worden aangeboden, een registratienummer hebben. Pas dan mogen ze ook op de site worden aangeboden. Zodra het maximumaantal verhuurdagen is bereikt, moet het appartement van de site worden gehaald. De afspraken worden massaal met voeten getreden, stelt Ian Brossat, de Parijse wethouder van Volkshuisvesting.

,,We hebben ze meerdere keren aangeschreven. En Airbnb en Wimdu hebben de overtreders van de regels niet van de site gehaald. We zien dat 84 procent van de aanbieders nog geen registratienummer heeft.'' Binnenkort dient de zaak voor de arrondissementsrechtbank. Parijs eist 1.000 euro per dag voor iedere verhuurder die op de site staat en geen registratie heeft. En voor iedere nieuwe aanbieder zonder nummer eist de stad 5.000 euro per dag.

Zowel Airbnb als Wimdu zeggen teleurgesteld te zijn. ,,We werken prima samen met Londen, Berlijn en Barcelona. Dus we vragen ons af waarom het niet met Parijs kan.''