Parlement Australië keurt baanbrekende mediawet goed

Aanwijzin­gen van opzet bij moeder die met kinderen in auto te water raakte in Amsterdam

22 februari De vrouw die zaterdagnacht met drie kinderen in een auto te water raakte in Amsterdam-Noord en daarbij verdronk, komt uit Gronau aan de Duits-Nederlandse grens bij Enschede. Dat hebben politie en justitie in Münster vanmiddag bekendgemaakt. Volgens hen zijn er aanwijzingen dat de 47-jarige moeder zichzelf mogelijk van het leven wilde beroven.