Parlementslid Hongkong neergestoken op straat

Stichting AAP redt verwaar­loos­de tijgers na barre tocht zonder eten in ijzeren kooien

5 november De Poolse douane stuitte vorige week op een zeer triest transport. Afgesloten in tien veel te kleine ijzeren kisten zaten tien tijgers. De dieren waren onder verschrikkelijke omstandigheden onderweg van Italië naar Rusland. Inmiddels verblijven negen van de tien tijgers in de Poolse dierentuin Poznań. Voor de tiende kwam de hulp helaas te laat. Het dier is intussen overleden. Stichting AAP is op dit moment in Poznań om te kijken of ze vijf dieren onderdak kunnen geven.