'Partijgenoten overleggen over afzetten May'

Man verliest 60 kilo in acht maanden door 16 uur per dag niets te eten

2:30 Begin dit jaar woog de Australiër Josh Ellison bijna tweehonderd kilo. Hij leefde op een dieet van fastfood, frisdrank en ongezonde tussendoortjes en bewoog nauwelijks. Toen het zijn vrouw maar niet lukte om zwanger te raken, nam hij de drastische beslissing om elke dag zestien uur lang te vasten en zijn eetpatroon om te gooien. Inmiddels is hij zo’n zestig kilo lichter én is zijn vrouw in verwachting.