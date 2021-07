Passagiersvliegtuig met 28 inzittenden neergestort in Oost-Rusland

Dierentuin in Californië vaccineert dieren tegen corona

3 juli De dierentuin in Oakland, in Amerikaanse staat Californië, is begonnen met het inenten van dieren zoals tijgers, beren, poema’s en fretten tegen het coronavirus. Volgens de dierentuin zal het experimentele vaccin van de Amerikaanse fabrikant Zoetis ook worden toegediend aan apen, fruitvleermuizen en varkens.