Passagiersvliegtuig stort kort na opstijgen neer op Cuba

Het gaat volgens de Cubaanse tv om een toestel van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Global Air, dat werd gehuurd door het Cubaanse Cubana de Aviación. In het vliegtuig zaten 104 passagiers en negen bemanningsleden. CNN meldt dat het op weg was naar Holguin, een stad met 350.000 inwoners in het oosten van Cuba.



Het vliegtuig stortte enkele minuten na het opstijgen neer tussen het vliegveld in het zuiden van Havana en het nabijgelegen Santiago de las Vegas. Het Latijns-Amerikaanse agentschap Prensa Latina heeft gemeld dat er vanaf het vliegveld een enorme rookzuil te zien is. Het vliegtuig ligt op een veld van een boerderij en lijkt zwaar beschadigd en verbrand. Brandweerlieden blussen de smeulende resten.



Miguel Diaz-Canel, de nieuwe Cubaanse president, is ter plaatse gekomen. Hij zegt te vrezen voor een hoog aantal slachtoffers. Bewoners van het landelijk gebied zeggen volgens Cubaanse media dat ze hebben gezien dat enkele overlevenden werden weggevoerd in ambulances. Een militaire officier zei tegen verslaggevers ter plaatsen dat er slechts drie overlevenden zijn, die in kritieke toestand verkeren. Dat aantal is nog niet officieel bevestigd.