Passagiersvliegtuig stort neer in Victoriameer in Tanzania

met VideoEen passagiersvliegtuig van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Precision Air is zondagochtend neergestort in het Victoriameer. Het ongeluk gebeurde toen het toestel in slechte weersomstandigheden probeerde te landen op de luchthaven van Bukoba in Tanzania. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.