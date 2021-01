Pastoor overlijdt na schietpartij in kerk Texas

Video Honderden vogels vallen dood neer tijdens oud en nieuw in Rome

2 januari Honderden vogels zijn tijdens de jaarwisseling in Rome dood uit de lucht komen vallen. Mogelijk schrokken de vogels zich letterlijk dood van het vuurwerk of vlogen ze in paniek tegen gebouwen aan door de harde knallen. Dierenrechtenorganisaties in Italië spreken van een slachtveld.