Patholoog: Ivana Smit mogelijk al overleden voor val van hotelbalkon

De patholoog heeft daar meerdere aanwijzingen voor, onder meer het feit dat er nauwelijks bloed was op de plek waar zij was neergekomen. Het sectierapport is inmiddels in de afrondende fase. Van de Goot bracht eerder al aan het licht dat Smit letsel had voordat ze op 7 december van grote hoogte naar beneden stortte.



Zo zou het model op haar achterhoofd een bloeduitstorting hebben, die is ontstaan voor haar val. Blauwe plekken op haar bovenarmen kunnen erop wijzen dat ze hardhandig is vastgepakt. In het lichaam van Smit zijn ook cocaïne en de drugs PMM/PMMA aangetroffen, die samen een dodelijke combinatie kunnen vormen.



Smit was in de fatale nacht op bezoek in de hotelkamer van een Amerikaans echtpaar. De politie leek al snel uit te gaan van een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet. Afgelopen weekend liet de Britse privédetective Mark Williams-Thomas al na eigen onderzoek weten dat de dood van het model 'zeker geen tragisch ongeval' was. Hij deed ter plaatse onderzoek in opdracht van de nabestaanden.