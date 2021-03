Patiënten Syrisch ziekenhuis, waaronder een kind, gedood bij aanval

In Atareb, in het noordwesten van Syrië, is vandaag een ziekenhuis geraakt door artillerie van het regeringsleger. Daarbij kwamen minstens zes patiënten om het leven, waaronder een kind, en raakten zeker zeventien anderen gewond. Onder de gewonden bevinden zich ook medewerkers van het ziekenhuis.

Verschillende persbureaus maken op basis van ooggetuigen en hulporganisaties als The White Helmets melding van de aanval op het deels ondergrondse ziekenhuis - ook wel The Cave (de grot) genoemd - in de door rebellen gecontroleerde stad. Granaten sloegen in bij de ingang van het gebouw en een binnenplaats. Daardoor werden de orthopedische kliniek, de EHBO-post en de generatoren op het dak van het gebouw verwoest.

Lees ook Turkse luchtmacht valt Koerdische troepen aan in Syrië

,,Iedereen in het ziekenhuis is op dit moment geëvacueerd’’, zei ziekenhuiswoordvoerder Fadi Hakim eerder vandaag. ,,De medische staf raakte in grote paniek tijdens de aanval’’, vult directeur Omar Halaq aan. Zeker vijf van zijn werknemers raakten gewond. Het ziekenhuis sluit voorlopig zijn deuren.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm © AP

‘Bloedbad’

Hulporganisatie The White Helmets post op sociale media foto's van het rampgebied in de provincie Aleppo. Daarop zijn een deel van de schade, brokstukken en stof te zien. De organisatie spreekt van een bloedbad, aangericht door de regering van het land onder leiding van Bashar al-Assad.

Volgens het International Rescue Committee is dit de vijfde aanval op een hulporganisatie in Syrië dit jaar.

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Turkije en Rusland

Ook Turkije en Rusland roeren zich momenteel in het gebied. De Turkse luchtmacht heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op een gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van Koerdische milities, meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in ongeveer zeventien maanden. De Koerdische militie YPG, die deel uitmaakt van de SDF, wordt door Ankara gezien als een verlengstuk van de verboden arbeiderspartij PKK en dus als terreurorganisatie.

Rusland - dat de regering van al-Assad steunt - voerde vandaag in ongeveer hetzelfde gebied luchtaanvallen uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP