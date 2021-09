Paus Franciscus houdt het vandaag kort bij Victor Orban

Het wordt de eerste buitenlandse reis van de 84-jarige paus sinds hij in juli een darmoperatie onderging. Tijdens het vierdaagse bezoek aan Centraal-Europa zal hij slechts zeven uur in Hongarije verblijven. Franciscus zal daar voorgaan in een mis en tienduizenden gelovigen van over de hele wereld toespreken ter gelegenheid van de slotmis van het 52e Internationale Eucharistische Congres. Dat is afgelopen maandag begonnen en werd door Victor Orban naar Boedapest gehaald. Maar slechts een half uur heeft het Vaticaan ingeruimd voor de devote Hongaarse premier, toch iemand die zich graag opwerpt als groot verdediger van christelijke tradities.

Dat Franciscus slechts even tijd maakt voor Orban en vervolgens drie dagen door buurland Slowakije rondreist, maakt wel duidelijk dat hij de opvattingen van zijn gastheer niet onderschrijft, weten ingewijden. Geen formeel staatsbezoek aan Hongarije dus en geen gelegenheid voor Orban voor fotomomenten met de leider van de katholieke kerk.

Want de twee liggen elkaar niet zo, mag je wel zeggen. Franciscus heeft vaak zijn solidariteit betuigd met migranten en vluchtelingen. Hij bekritiseerde daarbij meer dan eens het gebrek aan solidariteit dat door regeringen als die van Hongarije zou worden gedemonstreerd. De compassie waar de paus voor predikt laat zich lastig combineren met de hekken met prikkeldraad die Viktor Orban langs de grenzen heeft laten neerzetten. Orban voelt het als zijn missie de komst van met name moslimimmigranten naar Europa te verhinderen.

Een foto die er met deze paus niet in zit: Benedictus XVI poseert in 2010 met de familie Orban tijdens een privébezoek aan het Vaticaan.

De paus - die ooit een dozijn Syrische moslimvluchtelingen meenam naar het Vaticaan na een reis naar een vluchtelingenkamp in Griekenland - ligt slecht in de kringen van Orban. Franciscus is om die reden in sommige Hongaarse media al eens omschreven als een ‘idioot’ of ‘dwaas’. Een partijgenoot van Orban noemde paus Franciscus spottend ‘paus Soros’, een verwijzing naar de Amerikaanse filantroop van Hongaarse afkomst George Soros, een favoriete kop-van-jut van de premier.

Volgens Balazs Gulyas, een praktiserend katholiek en journalist voor Magyar Hang magazine, ,,bespeelt Viktor Orban het christendom in feite voor politieke doeleinden.” Kort na zijn terugkeer aan de macht in 2010 wijzigde Orban de Hongaarse grondwet met verwijzingen naar God, het christendom en traditionele familiewaarden. Ook heeft hij plots veel overheidsgeld geïnvesteerd om kerken te renoveren en om confessionele scholen te openen. ,,Orban gebruikt religie als propaganda”, oordeelde onlangs een voormalig lid van de Hongaarse christendemocratische partij, de coalitiepartner van Fidesz. Ze verliet de partij een paar jaar geleden vanwege alle vijandigheid aan het adres van de paus. Het Vaticaan is ook helemaal niet te spreken over omstreden wetgeving in Hongarije die homoseksuelen en anderen uit de LHBTI-gemeenschap zou discrimineren.

Los van het ongemak met Orban heeft dit pauselijke bezoek ook aandacht vanwege de gezondheid van de paus. Dit wordt zijn eerste grote reis sinds hij in juli een operatie onderging, voor wat volgens het Vaticaan een ernstige vernauwing van zijn dikke darm was. Bij Francis werd 33 centimeter dikke darm verwijderd. Hij lag tien dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Onlangs is de paus weer begonnen met het houden van openbare en privé-audiënties en zei hij dat hij weer een ‘heel normaal leven’ leidde. Maar dat hij voorlopig niet lang kan staan.

Franciscus zal in vier dagen zo'n twaalf toespraken houden.

