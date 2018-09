Peddel Arjen Kamphuis gevonden in raadselachtige vermissingszaak

UpdateDe politie in Noorwegen heeft een peddel gevonden die zeer waarschijnlijk van de vermiste Arjen Kamphuis is. De peddel lag in hetzelfde gebied waar eerder de kajak van Kamphuis werd gevonden. Vandaag staakt de Noorse kustwacht de zoektocht naar de Nederlander aldaar, maar dat betekent volgens de politie niet dat er al conclusies getrokken kunnen worden getrokken over het lot van de Nederlander in deze geheimzinnige verdwijningszaak.

Het laatste spoor van de Amsterdamse cyberexpert dat op is gedoken is een peddel. Vast staat dat die peddel van hetzelfde merk is als een peddel die de vermiste man in Nederland kocht voor hij vertrok naar Noorwegen.

De bekende cyberexpert en activist is al vier weken weg en verdween onder raadselachtige omstandigheden. De politie houdt rekening met drie verschillende scenario's. ,,De eerste is dat hij misschien een ongeluk heeft gehad, waarbij hij omgekomen is of nog leeft maar hulp nodig heeft'', betoogde assistent-politiechef Bjarte Walla eerder in een exclusief interview met deze site. ,,De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit.''

De politie maakte vandaag bekend afgelopen weekeind zonder succes een stuk zee te hebben afgezocht, samen met de Noorse kustwacht. De verdwijning van cyberactivist Arjen Kamphuis begint steeds meer op een aflevering uit een Scandinavische detectiveserie te lijken. Het feit dat ze een verdere zoektocht met behulp van de kustwacht nu staken betekent volgens politiechef Bjarte Walla niet dat er al conclusies getrokken kunnen worden over 'of de vermiste persoon verdronken is in zee of niet'.

Vrachtschip

Vandaag werd bekend dat de 47-jarige Nederlander zich mogelijk schuil houdt op een vrachtschip dat op de dag van zijn verdwijning richting Stavanger vertrokken zou zijn. Dat vermoeden inwoners van het havenplaatsje Rognan, in de buurt van de plek waar de spullen van de cyberspecialist zijn gevonden.

Stavanger ligt zo'n 1.600 kilometer ten zuiden van Bodø, de plek waar Kamphuis op 20 augustus uitcheckte uit zijn hotel. Dat is óók de plaats waar de politie tien dagen nadat de Nederlandse cybersecurityexpert verdween, ineens signalen opving van zijn telefoon.

Zijn familie en vrienden reageerden toen enigszins optimistisch. Ancilla van de Leest, een vriendin van Kamphuis en woordvoerder namens de familie, zei destijds tegenover deze site 'voorzichtig blij' te zijn. ,,Er is een sms’je ontvangen door zijn telefoon. Dat kan bijna niet zonder zijn pincode. Dat betekent dat hij in elk geval tien dagen na zijn verdwijning hoogstwaarschijnlijk nog leefde. Dat is het enige wat je nu, niet eens met zekerheid, kunt zeggen.''

Honderd tips

De politie heeft inmiddels bijna honderd tips gekregen over de vermiste Nederlander. In verreweg de meeste gevallen gaat het om mensen die zeggen iemand gezien te hebben die aan het signalement van Kamphuis voldoet.

Overzicht van details rond verdwijning Arjen Kamphuis. Bekijk hieronder de beelden:

Volledig scherm Arjen Kamphuis tijdens de 'Open Dag Hack42'. © Dennis van Zuijlekom