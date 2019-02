Pedofiele kardinaal ‘schoof priesterkleed opzij en ontblootte penis’

Pell’s advocaten probeerden een zo laag mogelijke misdaadkwalificatie te ontvangen bij de rechter in Melbourne en voerden onder meer de voormalige premier van Australië John Howard op om een flatterende karakterschets van de kardinaal te geven. Ze vingen bot. Rechter Peter Kidd noemde het gedrag van Pell ,,harteloos, schaamteloos aanstootgevend” en ,,choquerend”. ,,Hij had zeker straffeloosheid in het achterhoofd. Hoe dacht hij anders hiermee weg te komen? Er was hier een element van dwang aanwezig. Dit komt nog niet in de buurt van een lagere kwalificatie", oordeelt Kidd.



Robert Richter, een van Pell’s advocaten, haalde aan aan dat er ,,geen verergerende omstandigheden” waren. Volgens de advocaat ging het om ,,een geval van niets meer dan een doodnormale seksuele penetratie met een kind dat niet actief deelnam”. In het Engels had Richter het over ,,plain vanilla sex”, waarmee hij zich de woede van velen op de hals haalde. Vanilleseks verwijst naar de ‘standaardsmaak’ van ijs. Het duidt op conventionele, normale, tedere seks tussen twee geliefden, in tegenstelling tot kinky seks die meer gericht is op kicks. Kidd reageerde op Richter's uitspraak: ,,Het zal u nu al wel duidelijk geworden zijn dat ik moeite heb met die voorstelling.”