Peiling: meer dan 40 procent van Amerikanen denkt dat een burgeroorlog kan losbarsten

Meer dan 40 procent van Amerikanen denkt dat Amerika in de komende tien jaar in een burgeroorlog zou kunnen belanden. Dat blijkt uit een peiling over politieke verdeeldheid door het onafhankelijke Britse peilingsplatform YouGov en het Britse weekblad The Economist. Vooral onder Republikeinen lijkt dit sentiment sterk te leven.

De Amerikaanse samenleving is al jaren tot het bot verdeeld, en dat is de afgelopen jaren niet verbeterd. In januari 2021 kwam deze verdeling tot een kookpunt toen een horde aanhangers van oud-president Donald Trump het Capitool bestormden omdat president Joe Biden volgens zijn voorganger de verkiezingen onrechtmatig zou hebben gewonnen.

Biden beloofde tijdens zijn presidentschap bruggen te bouwen, maar daar lijkt tot nog toe niets van te zijn uitgekomen. Uit de peiling - die onder 1500 Amerikanen is gehouden, gewogen naar de volkscensus in 2018 en het stemgedrag bij de presidentsverkiezingen van 2016 en 2020 - blijkt dat zo’n 66 procent van de ondervraagden denkt dat de politieke verdeling in het land sinds het begin van 2021 er alleen maar slechter op is geworden.

De angst voor een nieuwe capitol riot is groot in de VS, maar ook pogingen om politiek geweld te verminderen lijken in de ogen van de ondervraagden tevergeefs. Volgens 65 procent is politiek geweld alleen maar toegenomen sinds het begin van 2021, en zo'n 62 procent verwacht dat het alleen nog maar erger wordt in de nabije toekomst.

Bij de vraag of er binnen 10 jaar mogelijk een burgeroorlog zou kunnen plaatsvinden vanwege de diepe verdeling van de Amerikaanse samenleving, kiest een verbazingwekkende 43 procent van de ondervraagde Amerikanen voor de optie ‘somewhat likely’, ofwel ‘best mogelijk’. Bij de mensen die zichzelf definiëren als ‘strong Republicans’ is dit getal zelfs 54 procent.

‘Rellen op straat’

Maar 14 procent kiest voor de optie ‘very likely’. Toch blijven de hoge getallen bij de milde variant opvallend in een tijd waarin voornamelijk Republikeinse Trumpgezinde overheidsfiguren steeds gewelddadigere retoriek gebruiken in hun steun voor de oud-president. Zo sprak Lindsey Graham, senator voor de staat South-Carolina, vorige week nog over ‘rellen op straat’ als Trump aangeklaagd zou worden voor het verdoezelen van overheidsdocumenten nadat de FBI zijn landgoed in Florida had doorzocht.

Op de uitspraken van Graham werd vol verbazing en ongenoegen gereageerd, vooral vanuit het kamp van de Democraten. Voormalig procureur-generaal Mary McCord noemde bij CNN de taal van Graham een ‘verhuld dreigement’ en vond het dan ook ‘ontzettend onverantwoordelijk voor een verkozen volksvertegenwoordiger’.

De verdeling in de Amerikaanse samenleving is volgens de peiling dus voorlopig nog niet opgelost, en met mogelijk een nieuwe poging van Donald Trump tot het presidentschap aan de horizon lijken de kampen alleen maar verder uit elkaar te groeien. Het wordt nog een uitdaging voor Joe Biden om in zijn overgebleven twee jaar de beloofde bruggen te bouwen.

