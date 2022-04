Peking voert beperkingen op om besmettingen in te dammen

klantenservice 'Lieverd' van Ziggo bedolven onder complimen­ten na trol-ge­sprek met Hans Teeuwen

Een doordeweekse werkdag is voor een telefoniste van VodafoneZiggo uitgelopen op een wel heel bijzondere ervaring. De medewerkster van de klantenservice kreeg afgelopen week niemand minder dan Hans Teeuwen aan de telefoon. De cabaretier zag zijn kans om de vrouw in het ootje te nemen. VodafoneZiggo is bekend met het uitgelekte gesprek en zegt trots te zijn op de werknemer.

