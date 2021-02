Pelosi kondigt onafhankelijk onderzoek aan naar bestorming Capitool

Medewerker Biden neemt ontslag na bedreigen journalist

14 februari Een naaste medewerker van de Amerikaanse president Joe Biden heeft ontslag genomen, nadat hij een journalist van de nieuwssite Politico had bedreigd. In een verklaring zegt TJ Ducklo, die een van de woordvoerders was van het Witte Huis, dat hij spijt heeft van zijn daden. Het Witte Huis heeft laten weten zijn ontslag te accepteren.