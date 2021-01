Pelosi wil haast maken met afzettingsprocedure tegen Trump

Indonesië laat radicale prediker en jihadlei­der vrij

8 januari De radicale Indonesische prediker Abu Bakar Bashir is vrijgelaten uit de gevangenis in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat hebben de autoriteiten in Indonesië bekendgemaakt. Bashir werd in 2011 veroordeeld tot 15 jaar cel wegens het financieren van een trainingskamp voor terroristen. Volgens de politie in Indonesië was Bashir ook het brein achter de bomaanslag op Bali in 2002. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven, onder wie veel westerse toeristen.