‘Pence in levensgevaar bij bestorming Capitool’: Trump keek tv en weigerde in te grijpen

Smeekbedes

Zijn beveiligers probeerden de vice-president te evacueren terwijl de relschoppers al in het gebouw waren. In het Witte Huis probeerde vrijwel zijn hele team Trump te overtuigen om in te grijpen. Hij keek zelf naar de beelden van de Capitoolbestorming op tv - en weigerde iets te doen, verklaren meerdere getuigen. “Niets kon hem in beweging krijgen”, aldus commissievoorzitter Thompson. ,,Zijn medewerkers niet , zijn aanhangers niet, of de vele smeekbedes om wat te doen.”



Het zijn details uit het onderzoek van de parlementaire commissie die onderzoekt hoe de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar tot stand kwam. De commissie presenteert bevindingen in strak gescripte hoorzittingen. Met audio- en video-opnames van getuigenissen en live verhoren onder ede zetten ze uiteen dat Donald Trump de meute opjutte, heel goed wist dat die gewelddadig werd, maar weloverwogen weigerde in te grijpen.