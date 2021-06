‘Penningmeester’ Albert (83) riskeert 10 jaar cel voor cokesmokkel: ‘Ik speel alleen met mijn duiven’

Dertig verdachten van de zogenoemde ‘pralinebende’ moeten zich in Antwerpen voor de rechter verantwoorden voor smokkel van 332 kilo cocaïne naar Groot-Brittannië. De pakken cocaïne werden netjes tussen de dozen met pralines verstopt en in een bestelwagen door de Eurotunnel vervoerd. De drie hoofdverdachten Bart A., Philip M. en zijn vader Albert M. riskeren tot tien jaar cel. De 83-jarige Albert M. die de penningmeester van de bende zou zijn, begrijpt er niets van: ,,Het enige wat ik doe, is met de duiven spelen.”

Een rechtszaal vol verdachten voor het proces tegen de pralinebende. Hoofdverdachte Bart A. (49) zat broederlijk naast die andere hoofdverdachte, de kleine, grijze Albert M. (83). Zijn zoon Philip M. (52) werd wat later door agenten geboeid binnengebracht. Philip M. zit een celstraf in een fraudezaak uit.

Harde kern

Justitie beschouwt dit drietal als de harde kern van de criminele organisatie. Philip M. en zijn vriend Bart A. bedachten de smokkelroutes, regelden de transportfirma’s en de nodige papieren, en maakten afspraken met opdrachtgevers, meestal Nederlanders of Albanezen. Philip en Bart ronselden ook chauffeurs en andere handlangers. De 83-jarige Albert M. bleef meer op de achtergrond. Hij was de penningmeester, de man van de financiën.

De Antwerpse federale gerechtelijk politie (FGP) krijgt het drietal in het vizier nadat de Metropolitan Police de bestelwagen met chauffeur Carl S. op 16 maart 2017 aan de kant zet bij het verlaten van de Eurotunnel. In zijn laadbak zit 117 kg cocaïne verstopt tussen de dozen Belgische pralines. Volgens de Metropolitan Police zijn in 2016 al vijf gelijkaardige transporten met cocaïne onderschept.

Uit de Britse gegevens komt Bart A. uit Borsbeek met zijn transportfirma IPI als centrale figuur naar voren. Telefoontaps brengen andere contacten aan het licht, onder wie Philip M. en Bjorn V..

In juni 2017 wordt opnieuw een koerier van de bende in Engeland tegenhouden. Deze keer verstopt 25 kilogram cocaïne tussen de pralines. Bart A. moet zich verantwoorden bij zijn Antilliaanse opdrachtgever in Nederland. Als hij geen bewijs kan leveren van de inbeslagname, moet hij 600.000 euro betalen.

Bij de volgende afspraak zijn de Antillianen niet tevreden met het geleverde bewijs. Een aanwezige ‘beul’ slaat Bart A. in elkaar.

Hoeveel cocaïne er de afgelopen jaren verstopt is tussen dozen pralines, is niet na te gaan. Twee bestelwagens van de bende hebben liefst 45 keer en 73 keer een doortocht door de Eurotunnel gemaakt. De procureur weerhoudt uiteindelijk zeven transporten voor in totaal 322 kilogram cocaïne en 12 kilogram heroïne.

Andere smokkelroutes

Na de problemen met de Britse smokkelroute krijgen Philip M. en Bart A. ruzie. Rechercheurs onderscheppen een sms van Philip M. naar Bart A.: ,,Mislukt coke- en drugstransporteurke.”

De bende gaat op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Er komt een aanbod van enkele Nederlanders om wiet in te voeren van uit Spanje naar België. Er wordt een proefrit gemaakt naar Sevilla, er wordt onderhandeld en één kandidaat-chauffeur zegt alvast zijn andere baan op. Hij gaat voor het grote geld. ,,Als ge drie keer op een maand naar Spanje hebt gereden, krijg je 10.000 euro cash”, meldt de kandidaat-chauffeur in een bericht aan zijn vader.

Het Spaanse smokkelverhaal komt uiteindelijk niet van de grond. Enkele drugstransporten naar Rome lukken wel. De cocaïne wordt verstopt in ladingen e-sigaretten. Dan probeert de bende een smokkelroute op te zetten naar Finland en Zweden. Er worden schimmige ladingen tentoonstellingsmateriaal vanuit België overgebracht naar Helsinki en Stockholm. De politie leidt uit telefoontaps af dat er mogelijk drugs in verstopt zitten maar kan niets in beslag nemen.

Een inbeslagname lukt wel met een transport langs weer een andere smokkelroute vanuit Albanië. De Antwerpse bende gaat in opdracht van een Nederlandse Albanees een transport van 52 vaten ophalen in Tirana. Bjorn V. moet zelf naar Tirana reizen om de vaten te gaan klaarzetten. Wanneer de 52 vaten worden opgehaald, voert de Albanese politie een controle uit. In de vaten zit 1,2 ton apaan, een basisproduct voor de aanmaak van chemische drugs zoals speed.

Villa van 1 miljoen euro

Voor deze gelukte en mislukte smokkelverhalen staan nu dertig verdachten voor de strafrechter in Antwerpen. Enkele Nederlanders en Albanese opdrachtgevers stuurden hen aan. Justitie eist nu 10 jaar cel voor de kopstukken Bart A., Philip M. en vader Albert M. Die laatste is volgens hem de schatbewaarder van de bende. ,,Albert M. is een gewiekst iemand die op de achtergrond blijft maar wel alle beslissingen neemt over de financiën. Zo vraagt zijn zoon hem om raad als een bank weigert een cheque van 400.000 euro uit te schrijven voor de aankoop van een villa in Allicante. Dat is het saldo, de villa heeft 1 miljoen euro gekost.”

Voor de Nederlandse en Albanese opdrachtgevers eiste de officier 8 jaar cel. Voor manusje-doet-alles Bjorn V. die uitgebreide bekentenissen aflegde, volgde een strafeis van 7 jaar. Andere verdachten hoorden straffen eisen van vijf jaar tot 12 maanden.

“Duiven afgeslacht”

De verdediging van de kopstukken was eenduidend: ,,Wij vragen de vrijspraak. De zogenaamde bekentenissen van Bjorn V. worden niet ondersteund door andere bewijzen.” Albert M. had wel eens geld bijgehouden voor zijn zoon Philip maar dacht dat het opbrengsten waren van het tankstation van Philip. De politie vond tijdens een huiszoeking bij Albert 25.000 euro cash.

,,In het drugsmilieu gaan veel grotere bedragen met veel meer nullen rond. Er is geen enkel bewijs dat Albert M. iets met de organisatie van de drugstransporten te maken heeft. Als u mijn cliënt op zijn 83ste tot 10 jaar veroordeelt, verlaat hij de gevangenis tussen zes planken”, pleitte advocaat Mounir Souidi.

Albert M. vroeg de rechter hem vrij te spreken zodat hij op zijn oude dag toch nog wat van zijn enige hobby kon genieten: duivenmelken. Tijdens het onderzoek had hij al zeven maanden in voorarrest gezeten. Een vreselijke tijd die hij maar overleefde dankzij de vriendschap met Bart A. die samen met hem zat opgesloten.

,,Mevrouw de rechter, toen ik werd vrijgelaten waren mijn 69 duiven er zeer slecht aan toe. Ik heb er 42 moeten afslachten. Dat doet mij nog altijd pijn", zei Albert M.

Zoon

Zijn zoon Philip M. begreep evenmin wat hij met die drugssmokkel te maken had. Hij zat zelf in de cel in Spanje toen de Britse politie de cocaïne tussen de ladingen pralines vond. “Op de telefoontap zegt Philip M. zelf dat hij niets te maken wil hebben met alles waarmee die Bart A. bezig is. Alle andere verdachten laten in telefoontaps slechts één keer de naam van Philip M. vallen”, zo pleitten advocaten John Maes en Thibaud Delva. Ook zij vroegen de vrijspraak.

Hetzelfde verhaal bij Bart A. die weliswaar een gevuld strafblad heeft maar nooit werd veroordeeld voor drugsfeiten. Hij had enkel Bjorn V. geholpen bij het opstarten van een transportfirma. Daar stopte zijn rol.

Bjorn V. ten slotte gaf wél toe dat hij aan de drugssmokkel had meegewerkt. Hij was de enige van de 30 verdachten die alles had bekend. “Destijds was ik jong en naïef en ben daardoor meegestapt in die drugssmokkel van Philip M. en Bart A. Ik heb alles bekend omdat ik schoon schip wilde maken.”

Het proces gaat volgende week verder.