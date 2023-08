Personeelslid British Museum verdacht van stelen kostbaarheden: ‘Hoogst ongebruikelijk incident’

Het museum zegt juridische stappen te nemen tegen de medewerker. Het gros van de voorwerpen die het betreft lag opgeslagen in een magazijn dat bij een van de collecties van het museum hoort. Geen van de voorwerpen is recent tentoongesteld. Ze waren vooral bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

,,Dit is een hoogst ongebruikelijk incident”, zegt directeur Hartwig Fischer van het British Museum. ,,Het museum verontschuldigt zich voor wat er is gebeurd, maar we hebben het nu beëindigd - en we zijn vastbesloten om de zaken recht te zetten. We hebben onze beveiliging al aangescherpt en we werken samen met externe experts om een ​​definitief rapport op te stellen van wat er vermist, beschadigd en gestolen is.”