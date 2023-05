Peru levert Joran van der Sloot tijdelijk uit aan de VS

Joran van der Sloot, de Nederlandse hoofdverdachte in de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway, zal vanuit Peru worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt haar familie in een verklaring. Holloway verdween in 2005 tijdens een schoolreisje op Aruba.

De Peruaanse regering heeft ermee ingestemd de Nederlandse staatsburger tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten ‘voor zijn vervolging in de Verenigde Staten wegens het vermeende plegen van de misdaden van afpersing en fraude, na de aangifte van Elizabeth Ann Holloway (Natalee’s moeder)’, aldus de Peruaanse minister van Justitie Daniel Maurate Romero.

De 18-jarige Holloway werd voor het laatst gezien terwijl ze samen met Van der Sloot een bar verliet. Het lichaam van de Amerikaanse scholiere werd nooit gevonden en Van der Sloot werd uiteindelijk niet vervolgd voor haar verdwijning. In 2010 beloofde hij in ruil voor 250.000 dollar de familie van Holloway naar haar lichaam te brengen. Nadat Holloway’s moeder hem 25.000 dollar had betaald, nam hij de familie mee naar een plek waarvan hij wist dat Natalee er niet zou worden gevonden, aldus de federale aanklager in de VS.

De 35-jarige Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij trouwde in 2014 met de Peruviaanse Leydi Figueroa in de zwaarbewaakte gevangenis waar hij vastzit. Datzelfde jaar beval Figueroa van een dochter.

Een verdrag tussen Peru en de VS dat in 2001 werd gesloten maakt het mogelijk om verdachten tijdelijk uit te leveren om in het andere land terecht te staan. Na de rechtszaak moet de gevangene terugkeren naar het land waar hij of zij oorspronkelijk in de gevangenis zat.

Volledig scherm Een flyer met de foto van de nog altijd vermiste Natalee Holloway op Aruba. © AP