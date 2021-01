Peuter (2) op loopfietsje twee keer overreden door automobilist met besneeuwde ruiten

Het ongeluk vond vrijdagmiddag rond 17.00 uur plaats. De 53-jarige automobilist wilde zijn auto verplaatsen, maar had de bevroren ruiten van zijn auto niet schoongemaakt en zag daardoor het kind op zijn loopfietsje over het hoofd. Op foto’s in Zwitserse media is te zien dat er slechts een klein kijkgaatje in de voorruit was gemaakt.



Toen de moeder tijdens de parkeermanoeuvre naar hem gilde omdat haar zoon onder een van de wielen lag, zette hij de auto in zijn achteruit en reed nogmaals over het jongetje heen.