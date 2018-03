Pharma Bro achter tralies: celstraf voor omstreden zakenman Shkreli

Pharma Bro

Het was niet de eerste keer dat Shkreli in opspraak kwam. Hij kreeg de bijnaam Pharma Bro toen in 2015 onder zijn bewind de prijs van een geneesmiddel voor HIV-patiënten vijftig keer duurder werd. Shkreli verhoogde van de ene op de andere dag de prijs van het medicijn van 13,50 dollar naar 750 dollar per pil. Pas na grote ophef kwam hij op dat besluit terug.



In september vorig jaar werd Shkreli ook vastgezet, nadat hij op Facebook geld uitloofde voor een plukje haar van Hillary Clinton. Hij loofde 5.000 dollar uit voor iedereen die tijdens Clintons boektoernee wat haren kan afknippen. De voormalig farmaceutisch ondernemer was toen op borgtocht vrij in afwachting van zijn gevangenisstraf inzake de fraude.