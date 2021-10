Pijnlijke conclusie: rijke landen houden meeste vaccins voor zichzelf

Rebellen houden waarnemers OVSE gegijzeld in hotel in Oost-Oekraïne

18 oktober Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) worden in Oost-Oekraïne vastgehouden in hun hotel. Ze mogen niet vertrekken van lokale opstandelingen die de vrijlating eisen van een officier. Die zou zijn opgepakt door het leger van Oekraïne.