Piloot bij ontgroening aan doelwit vastgebonden terwijl vliegtuigen rond hem vuur openen

Volgens de advocaat van de man gebeurde het incident in maart 2019 op Corsica. De piloot - een dertiger - was net overgeplaatst naar luchtmachtbasis Solenzara in het zuiden van het Franse eiland, toen hij gegrepen werd door zijn collega’s en werd vastgebonden met ducttape. Er werd een zak over zijn hoofd getrokken en vervolgens werd de man naar een oefenterrein gebracht voor gevechtsvliegtuigen.

Daar werd hij vastgebonden aan een doelwit, een grote paal met een kruis erboven. Hij hoorde hoe gevechtsvliegtuigen het vuurde openden rondom hem en munitie lieten vallen, zeker twintig minuten lang.

Klacht

De piloot diende afgelopen week in Marseille een klacht in, zegt zijn advocaat. Dat zou kunnen leiden tot een beschuldiging voor het opzettelijk in gevaar brengen van iemands leven en grove geweldpleging. Er zouden beelden zijn waarop het bewegingloze en geblinddoekte slachtoffer te zien is, samen met zijn aanvallers. Die zouden duidelijk zichtbaar zijn. De beelden werden overhandigd aan het Openbaar Ministerie.

Volgens een woordvoerder van de Franse luchtmacht werd in mei 2019 een onderzoek geopend naar de feiten, toen de toenmalige stafchef lucht kreeg van het verhaal. De daders zouden ‘strenge straffen’ hebben gekregen, vertelt hij aan het Franse persbureau AFP, zonder verdere details te geven.

Wagner

In januari werden nog drie Franse militairen veroordeeld na een compleet uit de hand gelopen ontgroening aan de meest prestigieuze militaire academie in het land, de École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. De drie werden schuldig bevonden aan doodslag van een 24-jarige rekruut, die in 2012 verdronk. De jongeman had als opdracht gekregen om in het midden van de nacht en verzwaard met een uitrusting moerasachtig water over te steken. En dat op muziek van de opera Die Walküre van Richard Wagner. De jongeman overleefde het niet.