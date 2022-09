Plan ontvoering minister lijkt zeer serieus, maar de politie wist ervan: ‘Nederlands kenteken is direct verdacht’

De poging tot ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne was zeer serieus. Daar gaan Belgische autoriteiten vanuit. De politie was echter voorbereid en schroefde de beveiliging bij het huis van de minister fors op. Met de mislukte actie schiet de georganiseerde drugscriminaliteit zichzelf in de voet, zegt de bekende Belgische misdaadjournalist Faroek Özgünes. ,,De aanpak krijgt nu nog meer prioriteit.”

De afgelopen maanden krijgt België steeds meer te maken met wat ze daar ‘Amsterdamse toestanden’ noemen. Aanslagen op panden van criminelen en ernstige bedreiging van vooraanstaande personen. Niet zelden zijn daar Nederlanders bij betrokken. Zeker tien mensen zijn afgelopen periode in Nederland opgepakt voor zaken die gelieerd zijn aan het Antwerpse drugsmilieu.

Deze zaak is anders

Vaak gaat het om jonge mannen. Er werd soms een gebouw beschoten, een granaat gelegd of een woning beklad. Maar deze zaak is anders, voelt men in België. Op een persoon gericht geweld kende het drugsmilieu nog niet. Er is een grens verlegd. ,,Ook het feit dat onder de verdachten een man van 48 jaar oud is, wijst op de ernst”, zegt journalist Özgünes van VTM Nieuws. ,,Die zijn niet de jonkies die kalasjnikovs leegschieten, maar mensen met ervaring. Mensen die zich bewust zijn van het risico en de ernst van waar ze mee bezig zijn.”

De politie was hen echter voor. Er waren signalen dat er iets op til was, en de beveiliging rond het huis van Van Quickenborne in Kortrijk werd aanzienlijk opgeschroefd. Mogelijk geschrokken van de massale aanwezigheid van de politie heeft het viertal rechtsomkeert gemaakt. Een tweede auto lieten ze staan, met daarin de kalasjnikov, het revolver, kogelwerend vest en de spanbanden, die duiden op de serieuze ontvoeringsplannen.

Dit zegt Van Quickenborne zelf over de ontvoeringsplannen:

De andere wagen werd met camera's boven de wegen achterhaald en gelieerd aan de drie opgepakte mannen in Den Haag. Wat hun rol volgens justitie precies is geweest en waarvan ze verdacht worden moet binnenkort blijken als een rechter in Amsterdam zich buigt over het verzoek om de drie naar België over te leveren.

Quote Ik denk dat het moeilijk was om een Belgisch commando te vergaren dat zich aan de ontvoering van een minister wil branden Faroek Özgünes

Opdrachtgevers in Dubai of Turkije

Özgünes zou er niet van staan te kijken als blijkt dat ze geen directe banden hebben met het Nederlandse drugsmilieu, zoals nu misschien wordt aangenomen. ,,We hebben meestal te maken met Belgische opdrachtgevers, die in Dubai of Turkije zitten en vanuit daar hun organisatie aansturen”, zegt hij. ,,Ik denk dat het moeilijk was om een Belgisch commando te vergaren dat zich aan de ontvoering van een minister wil branden. De kans was ook groot dat dat zou uitkomen. Daarom ook dat men is uitgeweken naar Nederland.”

Van Quickenborne is doelwit omdat hij gezien wordt als uithangbord van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Hij sloot een uitleveringsverdrag met Dubai en is in België boegbeeld van het kraken van de versleutelde criminele telefoons en de golf van arrestaties die dat teweeg heeft gebracht. ,,Veertig procent van de politiecapaciteit in Antwerpen is daar momenteel mee bezig", weet Özgünes. ,,Maar nu ga je zien dat ze zichzelf in de voet hebben geschoten. Als je plannen hebt om de minister te ontvoeren, krijg je de volle aandacht en prioriteit.”

Geel-zwarte Nederlandse kentekens

Ondertussen verwacht de misdaadjournalist ook een andere tactiek van de betrokken Nederlanders. Het is nu al te vaak voorgekomen dat een auto met geel-zwart kenteken is gestopt in wijken waar verhoogde staat van paraatheid is. In bepaalde buurt en in Antwerpen, maar nu dus ook bij de woning van de justitieminister. ,,Alles met Nederlandse nummerplaten doet nu bij de politie de wenkbrauwen fronzen, is verdacht. Je wordt bijna door hen opgewacht. Als je die door sommige buurten ziet rijden weet je al: dat zijn geen toeristen.”