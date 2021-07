‘Plannen voor ruim zeshonderd nieuwe kolencentrales in Azië ondermijnen klimaatdoelen’

In een woensdag gepubliceerd rapport waarschuwt de denktank dat de bouw van de geplande centrales het bereiken van internationale klimaatdoelen zal ondermijnen. China, India, Indonesië, Japan en Vietnam zijn volgens Carbon Tracker van plan om meer dan zeshonderd nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales te bouwen, met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 300 gigawatt. Het gebruik van kolen is afgenomen in Europa, de Verenigde Staten en elders in de wereld, nu regeringen onder druk staan om de CO2-uitstoot te verminderen en de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging deze eeuw onder de 2 graden Celsius te houden.

Volgens het Carbon Tracker-rapport zal 92 procent van de geplande steenkoolprojecten in de vijf Aziatische landen niet eens rendabel zijn en zelfs tot een verspilling van naar schatting 125 miljard euro leiden. Tegen 2024 zouden hernieuwbare energiebronnen in elke grote regio immers goedkoper zijn dan steenkool, aldus het verslag. Bovendien zou het tegen 2026 duurder zijn om kolen te exploiteren dan te investeren in hernieuwbare energieopwekking.

De vijf Aziatische landen exploiteren nu bijna driekwart van de wereldwijde kolencentrales. Meer dan de helft van alle fabrieken staat in China.

Nederland

In politiek Den Haag wordt geruzied over de sluiting van twee kolencentrales. Het kabinet liet eind vorig jaar en begin dit jaar onderzoek doen naar versnelde sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. Het onderzoek werd uitgevoerd vanwege het Urgenda-vonnis, dat de Nederlandse staat verplicht uiterlijk in 2020 de uitstoot van broeikasgassen sterk te beperken.

De wet ‘verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ is een van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen om aan de klimaatdoelen te voldoen. De wet maakt een einde aan het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit. Dit betekent dat het Duitse Uniper de in 2016 geopende kolencentrale op de Maasvlakte in 2030 moet sluiten. Het Duitse energiebedrijf kondigde in april aan de Nederlandse staat voor de rechter te zullen slepen vanwege de gedwongen sluiting zonder financiële compensatie. Het kabinet is naar eigen zeggen niet aansprakelijk voor de schade.

Verenigd Koninkrijk

Het rapport van Carbon Tracker verscheen op dezelfde dag dat het Verenigd Koninkrijk aankondigde per oktober 2024 geen kolen meer in te zetten bij het opwekken van elektriciteit. Het doel hiervan is andere landen aan te sporen tot het versneld terugbrengen van hun CO2-uitstoot.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.