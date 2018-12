Plastic rietjes en borden vanaf 2021 in de ban

Celstraf­fen voor ouders die baby naar Adolf Hitler vernoemden

18 december Een Brits koppel dat hun kind naar Adolf Hitler had vernoemd, moet in Groot-Brittannië jarenlang de gevangenis in. De rechtbank in Birmingham oordeelde dat Adam Thomas (22) en Claudia Patatas (38) lid waren van de verboden neonazistische groep National Action. Dat bericht de BBC.